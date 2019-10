Dj Wall Dot, dalla Sardegna a campione d'Italia Ida dei Dj categoria Technical

"Il titolo di campione italiano è un traguardo che ho sempre sognato" - afferma il giovane Dj - "e non pensavo di raggiungerlo così presto. Sono onorato di poter rappresentare una intera nazione ai mondiali."





Dj Wall Dot, al secolo Matteo Mura da Borore (Nu) è campione d'Italia IDA - International Dj Association, per il 2019 per la categoria Technical. Il giovane Bororese, residente ad Alghero, di appena diciannove anni si è infatti aggiudicato la finale nella sua categoria, svoltasi online martedì 30 Ottobre. La giuria, che ha avuto modo di visionare i video inviati dai concorrenti in gara, era composta da turntablist, dj e produttori riconosciuti unanimemente, per titoli conquistati e chiari riconoscimenti di carriera. L’abilità tecnica, lo stile e l’originalità sono i metri di giudizio di cui i giudici hanno tenuto più conto.Dj Wall Dot, che a soli dodici anni ha dato inizio alla sua esperienza in consolle, è stato presente in alcune performance del gruppo storico della scena rap sarda Balentia la scorsa estate e in consolle anche con il produttore e rapper Ergobeat da Porto Torres, e rappresenterà l'Italia il prossimo 30 Novembre alle finali mondiali di categoria che si terranno a Cracovia, in Polonia. L'International Dj Association nasce direttamente dalla leggendaria International Turntablist Federation (ITF), federazione internazionale nata nel 1996 a San Francisco. L’ITF dal 1996 al 2006 ha rivoluzionato il mondo del djing introducendo il concetto di “Turntablist”, ovvero colui che suona il giradischi come un vero e proprio strumento musicale ed organizzando un proprio campionato del mondo con più di 15 paesi aderenti in tutto il mondo.Nel 2006 ITF World sospende la propria attività per fondare una nuova organizzazione internazionale, IDA International Dj Association, con sede prima a Monaco di Baviera in Germania e successivamente a Cracovia in Polonia, dove tutt'ora si svolge l'IDA WORLD DJ CHAMPIONSHIP.