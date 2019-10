Nasce con base a Cagliari il Reggimento logistico "Sassari"

Dal prossimo 1° novembre la gloriosa Bandiera di Guerra del disciolto battaglione logistico “Cremona”, che fu a lungo di stanza in Sardegna durante il Secondo Conflitto Mondiale, sventolerà nella caserma “Attilio Mereu” di Cagliari, sede del neo costituito Reggimento Logistico “Sassari”, e si unirà ai vessilli delle gloriose unità dei “Dimonios”.

La costituzione e conseguente alimentazione del reggimento rientra nella più ampia trasformazione del supporto logistico delle forze operative dell’Esercito e consentirà alla Brigata "Sassari" di avvalersi di una reparto che vedrà il suo implementarsi in fasi successive, tali da consentire la piena operatività delle singole unità in fase di costituzione.

Ciò al fine di disporre nell’isola di un reggimento in grado di garantire il supporto in qualsiasi situazione nell’ambito dei compiti assegnati alla Brigata “Sassari”.

L’importante processo di sviluppo delle capacità della nuova unità operativa vedrà nei prossimi mesi una crescita costante e continua, con afflusso di personale e mezzi.

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle cinque sfide dell’Esercito che rappresentano le linee programmatiche di sviluppo dello strumento terrestre per disporre di una Forza Armata pronta, moderna ed orientata ad affrontare gli impegni del futuro.

Tali linee programmatiche saranno approfondite nel corso della "Conferenza Esercito 2019".

In tale consesso, che rappresenterà un utile forum da cui generare nuove idee per incentivare il processo di innovazione dell’Esercito, saranno analizzate, secondo un approccio multidisciplinare e attraverso delle sessioni tematiche di discussione e confronto, le cinque macro aree (Personale, Addestramento, Capacità e Sistemi, Infrastrutture e Organizzazione) in cui l’Esercito proseguirà nel suo continuo processo di innovazione.

La “Conferenza Esercito 2019” vedrà, nella sua fase conclusiva, la presentazione di varie linee di azione che scaturiranno dall’analisi delle sessioni tematiche che, integrate tra loro, costituiranno la road map da attuare nell’immediato futuro.