Post partita Dinamo Sassari Virtus Roma:“Partita pazzesca: determinante contributo di tutti”

Il commento a caldo di Curtis Jerrells: “Stanotte abbiamo disputato una grande partita, conquistato una grande vittoria. Siamo stati bravi a giocare una buona difesa e un buon attacco e abbiamo contenuto con efficacia i giocatori talentuosi della Virtus Roma. Stiamo crescendo di partita in partita, negli ultimi allenamenti abbiamo provato un nuovo sistema difensivo e questo ci sta aiutando: siamo una squadra dal grande talento e lo dimostrano i buoni tiri che abbiamo preso stanotte, mostrando sul campo una grande fluidità offensiva nonostante nelle scorse partite le percentuali fossero meno alte. Questi sono gli elementi chiave per stare tutti sulla stessa pagina. Io mi sto abituando a un sistema che per me è nuovo, il campionato è iniziato solo da un mese e credo che il processo di crescita richieda tempo, ma fortunatamente la stagione è lunga. Questa sera abbiamo giocato la partita perfetta e vittorie come quella di oggi ci danno l’energia giusta per affrontare le prossime sfide: cresce la nostra fiducia, cresce la chimica tra di noi e questo ci dà la spinta per affrontare la partita di martedì. Quando ho deciso di firmare per Sassari una delle motivazioni che mi hanno spinto a venire in Sardegna è stato proprio il pubblico. Questa notte abbiamo mandato un messaggio a tutte le avversarie del campionato: venire e vincere qui è difficile, perché abbiamo un atmosfera che può fare la differenza e un vero sesto uomo in campo”.





Ad aprire la sala stampa è coach Piero Bucchi, tecnico della Virtus Roma: “Il commento di questa sera è semplice: Dinamo molto bene, noi molto male. Forse le tre vittorie e la partita con Milano avevano illuso qualcuno che fosse semplice ma la sconfitta di questa sera dimostra che se abbassi la testa ti picchiano e con una squadra come Sassari non puoi permetterti cali. Dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta che fa male, abbiamo pagato la fisicità in tutti i ruoli e fin dall’inizio ci siamo caricati di falli. Dobbiamo tornare in palestra consapevoli di dover proseguire con intensità a fare quello che ci ha permesso di vincere le tre partite”.Gianmarco Pozzecco non nasconde la soddisfazione della vittoria di questa sera: “Alla fine della partita abbiamo scambiato due parole con Piero Bucchi e, come avevo detto a Varese e Cantù, credo che oggi ci siano grandi meriti nostri: quando giochiamo così mettiamo in forte difficoltà le squadre avversarie e noi oggi abbiamo giocato una partita pazzesca. Ribadisco che la Virtus Roma sta giocando una pallacanestro incredibile e siamo contenti di aver battuto una squadra che ha messo Milano in difficoltà: ho un grande rispetto di Piero e di un giocatore come Dyson, che a Sassari ha lasciato un bel ricordo. I ragazzi questa sera hanno giocato quasi una partita perfetta, una vittoria come quella di stanotte gratifica. Sono molto contento perché questi ragazzi oggi hanno dato tutti tutto quello che potevano, dall’inizio alla fine. Da ex giocatore so che una delle cose più complesse è avere confidenza e non presunzione: quando si disputano partite del genere si acquista fiducia, ma dobbiamo essere bravi ad allenarci con intensità senza peccare di presunzione. A me piace vedere i ragazzi giocare con questa confidenza, vedere fluidità offensiva, tornare in difesa con intensità. Questa sera la chiave è stata chiudere il loro contropiede, con il mio staff abbiamo lavorato bene ma noi possiamo solo indicare alla squadra la direzione, poi le partite le vincono loro. Sono contento di tutti questa sera: non abbiamo avuto cali di intensità, oggi la panchina ci ha dato tanto giocando una partita straordinaria. Sono contento per Jack che ha un ruolo estremamente importante e per Lorenzo Bucarelli che penso sia un giocatore che avrà un grande futuro. Raramente ho visto un giocatore con la sua intensità, spero di allenarlo a lungo perché Lorenzo è una pedina su cui la Dinamo deve puntare molto. Sono orgoglioso di averlo con me”.