Il Sassari calcio Latte Dolce mantiene la vetta

Vittoria per il Sassari calcio Latte Dolce che, nell’anticipo della 10ª giornata di Serie D, batte il coriaceo Budoni per 4 a 2.

Virdis sugli scudi che con una tripletta affonda un Budoni mai domo e sempre in palla sino alla fine della partita.



Subito in gol il Sassari che al 10° va in vantaggio con Virdis. Passano dieci minuti e arriva il raddoppio sempre di Virdis che segna da centro area su corta respinta della difesa. Reazione immediata del Budoni che accorcia le distanze con Manno. Il primo tempo finisce 1-2 per il Latte Dolce. Nella ripresa il Budoni cerca il pareggio ma, classicamente, arriva il terzo gol del Latte Dolce e personale di Virdis che su traversone di Nuvoli appoggia facilmente in rete. Gol all'80° per il Budoni che va in rete con Varrucciu. Chiude la partita in pieno recupero il rigore di Marcangeli che fissa il risultato finale sul 4 a 2 per gli ospiti che mantengono così il primato in classifica.