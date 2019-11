Sassari: arrestato 41enne per tentato furto aggravato

Personale della Sezione Volanti ha tratto in arresto un 41enne, sassarese, per tentato furto aggravato. Gli agenti sono intervenuti su segnalazione presso la Facoltà di Agraria in Viale Italia, dove poco prima personale di una ditta di manutenzione aveva sorpreso una persona che frugava all’interno di un furgone in sosta nel cortile della facoltà.

Sul posto i poliziotti hanno preso contatto con un dipendente la ditta di manutenzione il quale ha dichiarato che, durante una pausa dal lavoro, uscito sulla scala antincendio per fumare una sigaretta, aveva udito un forte rumore di vetri. Sceso nel cortile e avvicinatosi al furgone della ditta, aveva notato frammenti di vetro al suolo e, dentro al mezzo, un uomo intento a frugare fra le attrezzature.

Con l’ausilio di altri colleghi l'uomo è stato bloccato e poi consegnato agli agenti intervenuti.

Gli operatori hanno sottoposto l’uomo a perquisizione rinvenendo un cellulare ed una busta contenente alcuni presidi sanitari che, si è scoperto dopo, erano stati sottratti dal 41enne dal reparto di medicina del locale nosocomio, presso il quale si trovava ricoverato per accertamenti.

Tratto in arresto è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e dopo le formalità di rito, condotto presso il proprio domicilio.

A seguito dell’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto dell’uomo che è stato successivamente accompagnato presso il carcere di Bancali.