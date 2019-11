Strada Sassari-Alghero: prevista nella legge di bilancio la proroga dei fondi sino al 2021

Nella legge di bilancio anche la tanto attesa proroga dei finanziamenti della Sassari-Alghero. L'art. 10 della legge attualmente in fase di discussione e confronto con le parti sociali, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 dei fondi stanziati nel 2014 dallo Sblocca Italia per il completamento della Strada Statale 291. La necessità di prorogare il termine, si dice testualmente anche nella relazione illustrativa alla legge di bilancio, è motivata dal fatto che è caratterizzata insieme ad altri due progetti nazionali (ponte fra aeroporto di Fiumicino e EUR e lavori su aeroporto di Firenze) da iter progettuale e operativo particolarmente complesso. Soddisfazione è stata espressa da parte dell'ex sindaco Mario Bruno che ha proseguito anche in questi mesi a seguire l'iter, in contatto con il Ministero delle Infrastrutture guidato da Paola De Micheli, vicesegretario nazionale del Pd. "Un ringraziamento al Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli e alla deputata Paola Deiana in particolare, insieme agli altri parlamentari non solo sardi, per il lavoro fatto fin qui: ora attendiamo il voto. Nel frattempo, mi risulta in fase di preparazione anche la riunione al CIPE che sarà chiamato a ribaltare il parere della Commissione VIA ribadendo che il primo lotto e circonvallazione dovranno essere realizzati a 4 corsie e non a 2. Il fatto stesso che in legge per la SS 291 abbiano usato il termine completamento (e non nuova strada, come tanto piace ai tecnici della Commissione di Valutazione Impatto Ambientale) è già indice di buon auspicio, ma continuiamo a vigilare”.