L’ingresso è libero e la tournèe sara documentata sulla pagina facebook di “Mamme Fuori Mercato”.





Il tour di 6 incontri tra meeting e cinema sociale del film MAMME FUORI MERCATO, scritto e diretto dalla regista nuorese Pj Gambioli è sostenuto dall’Unione dei Comuni del Coros, in prima linea contro la discriminazione di genere sul lavoro.Il tema “la discriminazione delle donne nel mondo del lavoro come concausa di impoverimento delle famiglie” è affrontato organizzando un ciclo di eventi che prevedono la proiezione del film MAMME FUORI MERCATO quale spunto di riflessione. Un valore aggiunto se si considera il potere comunicativo del Cinema Sociale, capace di coinvolgere attivamente il pubblico di ogni eta, di veicolare informazioni e di creare momenti di discussione sul tema.Il Film visto il tema trattato, ha ottenuto il Patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Rimini e del Comune di Santarcangelo di Romagna. Ha ottenuto il sostegno dei circoli dei sardi di Pisa, Ostia, Roma, Vicenza, Milano e Elba.In Sardegna, nel mese di maggio è stata organizzata la premiere a Nuoro aprendo la strada al tour della carovana culturale di Mamme Fuori Mercato: Lodine, Olzai, Ollolai, Osidda, Dorgali, Orotelli, Oliena, Desulo, Fonni, Orani, Galtelli.Grazie all’Unione dei Comuni del Coros, nel mese di novembre il Film ed il Meeting si spostera in sei piazze della provincia di Sassari:Ploaghe, Olmedo, Uri, Florinas, Ittiri e Tissi.“I comuni dell'unione del Coros-sottolinea il presidente Carlo Sotgiu- sono da sempre sensibili alle tematiche legate alle disuguaglianze di genere ed ai fenomeni di violenza sulle donne. Per questo motivo quest'anno, oltre al tradizionale appuntamento con "Mai più", promosso dal Comune di Tissi, abbiamo deciso di organizzare questo meeting itinerante con l'obiettivodare ulteriore risalto a queste problematiche nel mese in cui cade la giornata mondiale contro la violenza sulle donne."“La caratteristica principale dei nostri incontri e il coinvolgimento attivo dei partecipanti” dice la regista Pj Gambioli “una stimolante tavola rotonda che mette in relazione il pubblico con le ospiti del Talk. Si tratta di donne che si distinguono ciascuna nel proprio territorio per la propria storia professionale e personale. Di volta in volta saranno invitate a dialogare donne e/o madri, che rappresentano Associazioni e Cooperative locali, Imprenditrici, Libere Professioniste, donne che hanno intrapreso il cammino politico.Questo garantisce che ogni serata sarà sostanzialmente unica nel suo genere” Tratto da una storia realmente accaduta, la protagonista del film Emilia, è una giovane madre che ha una bimba a carico. Completamente sola e senza lavoro, combatte ogni giorno contro la disperazione più profonda.Un tema tristemente attuale che apre un ventaglio di riflessioni su una problematica sociale legata all’impoverimento delle famiglie che se hanno la gioia di avere figli, devono lottare contro una situazione economica drammatica legata al lavoro precario ed alla differenza di genere.“Dall’esperienza condivisa con la resp.le di produzione Monia Cappiello” dice la regista Pj Gambioli “la forza del cinema sociale abbinato al meeting e quella di stimolare il dibattito.Siamo sempre molto orgogliose quando vediamo che il pubblico e partecipe alle nostre serate. Cosa che succede raramente nei convegni, nel nostro caso, proprio perché stimolato dalla visione del film, il pubblico si racconta, commenta ed interviene arricchendo il valore dell’evento”