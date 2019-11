Il post partita di Dinamo Sassari - Torun

In sala stampa il commento del play sassarese Marco Spissu: “Sapevamo che oggi non sarebbe stato facile perché questo è un campo caldo e noi arrivavamo da un lungo viaggio, ieri abbiamo preso tre aerei e oggi forse eravamo un po’ stanchi. Ma sappiamo che i ritmi sono questi quindi non ci sono scuse: siamo entrati in campo subito aggressivi provando a fare il nostro gioco, era importante vincere e siamo contenti di aver conquistato la vittoria. Adesso sarà prioritario recuperare energie perché domenica ci aspetta una partita importante in campionato”.



Coach Gianmarco Pozzecco è felice della vittoria dei suoi: “Prima di tutto mi voglio congratulare con Torun, la squadra, il coach e lo staff che questa sera ha dimostrato il suo valore, anche con l’assenza di giocatori importanti. Come ha detto Marco probabilmente oggi eravamo un po’ stanchi perché arrivavamo da un lungo viaggio ma esattamente come ha sottolineato lui non cerchiamo alibi. Torun gioca un ottimo basket soprattutto in attacco in cui segna molto, corre e apre molto bene il campo e questa sera ci ha messo in difficoltà. Noi non eravamo molto concentrati soprattutto in transizione difensiva, abbiamo concesso tanti rimbalzi in attacco. Ma alla fine era importante vincere la partita e giocare un buon basket. Siamo felici di questa vittoria e sono sicuro che non sarà facile per molte squadre di BCL giocare e vincere qui perché Torun gioca davvero un ottimo basket”.