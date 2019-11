Anas, proseguono i lavori di mnutenzione sulla 131

Anas è consapevole dei temporanei disagi alla circolazione nel periodo, ma ritiene assolutamente prioritario garantire il mantenimento degli standard di sicurezza e funzionalità di una delle più importanti arterie stradali della Regione.









Proseguono gli importanti interventi di manutenzione sulla strade statale 131 “Carlo Felice”, all’interno dell’Area metropolitana di Cagliari, che coinvolgono il tratto tra i territori comunali di Cagliari, Sestu, San Sperate e Monastir.Nella carreggiata in direzione Sassari si sono conclusi gli interventi di rifacimento della pavimentazione stradale (con asfalto drenante) tra il km 5,500 e il km 18,500, ed entro la fine della settimana verrà ripristinata la normale circolazione veicolare.Contestualmente è stata avviata oggi una seconda fase dei lavori di nuova pavimentazione drenante nella carreggiata opposta, in direzione Cagliari dal km 17 (all’altezza dello svincolo per il centro commerciale Emmezeta) al km 10,800 (in prossimità dello svincolo per Sestu – Corte del Sole), che prevede la chiusura al traffico della carreggiata con deviazioni sulla viabilità complanare, fino al 15 novembre. Sempre nella carreggiata in direzione Cagliari, nella giornata di ieri sono inoltre stati avviati i medesimi interventi nel tratto precedente a partire dal km 19,700, che hanno previsto la deviazione del traffico alternativamente sulle corsie di marcia e sorpasso a seconda dell’avanzamento del cantiere. Come nella fase precedente le lavorazioni si svolgeranno in orario sia diurno che notturno. Gli interventi fanno rientrano in un più ampio piano di manutenzione che, una volta ultimato, completerà la realizzazione delle nuove pavimentazioni sulla statale 131 in continuità nel tratto tra il km 5 e il km 32.