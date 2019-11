Guida Michelin 2020: solo due stelle per i ristoranti della Sardegna

E' stata presentata al Teatro di Piacenza la Guida Michelin 2020.

In Italia sono ben 374 i ristoranti stellati: 328 ristoranti con una stella; 35 ristoranti con due stelle; 11 ristoranti con tre stelle.

E in Sardegna, come stiamo a stelle? Sembrebbe non tanto bene. Anzi male, con solo due ristoranti monostellati siamo in coda alle regioni d'Italia.



Chiuso S'Apposentu di Casa Puddu a Siddi (Sud Sardegna) dello chef Roberto Petza, 1 stella 2019, risultano confermati anche per il 2020 i ristoranti Dal Corsaro a Cagliari e ConFusion ad Arzachena (SS), ambedue con una stella ciascuno.