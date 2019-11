La Caritas regionale presenta a Sassari il Report 2019 su povertà ed esclusione sociale

Lunedì 11 novembre 2019, in vista della Terza Giornata mondiale dei Poveri indetta da Papa Francesco, alle ore 9,00 nella Sala mons. Isgrò dell’Episcopio (Corso Regina Margherita 53) a Sassari, la Delegazione regionale Caritas presenterà, durante una conferenza stampa, il Report su povertà ed esclusione sociale in Sardegna 2019 e il Rapporto annuale della Delegazione Regionale 2018-2019.

Verranno esaminate le problematiche emergenti relative alla povertà e ai bisogni rilevati sul territorio regionale nel 2018, sulla base dei dati forniti dai Centri d’ascolto delle Caritas diocesane della Sardegna, strumenti privilegiati di incontro e osservazione del disagio.

Inoltre per la prima volta, oltre all’analisi delle povertà, verrà fornita in simultanea anche la descrizione di alcune risposte progettuali proposte dalle Caritas diocesane dell’Isola, avviate o proseguite nel corso dello stesso anno, attraverso il Rapporto annuale della Delegazione. Attività, progetti ed esperienze formative 2018-2019.

S.E. Mons. Gianfranco Saba, Arcivescovo di Sassari porgerà i saluti prima dell'introduzione ai lavori da parte di S.E. Mons. Giovanni Paolo Zedda, Vescovo di Iglesias e Delegato della Conferenza Episcopale Sarda per il Servizio della carità.

La presentazione del Report sarà a cura di Raffaele Callia, Delegato regionale Caritas Sardegna e Responsabile del Servizio Studi e Ricerche della Caritas regionale. Mentre la presentazione del Rapporto annuale verrà fatta da Maria Chiara Cugusi, Referente del Servizio Comunicazione della Caritas regionale.