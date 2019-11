Duro attacco del M5S sulla nomina del direttore generale della Protezione Civile per la Sardegna

La capogruppo del M5S Desirè Manca ha presentato un'interrogazione per chiedere massima trasparenza sui criteri di nomina del Direttore generale della Protezione Civile per la Sardegna e in particolare:

"Quali sono le significative esperienze che giustificano la nomina del neodirettore"

“La delibera di Giunta regionale n° 25/5 del 2019 attesta inoltre, piuttosto genericamente, che Belloi ha maturato “significative esperienze di direzione”. Una motivazione non solo alquanto superficiale ma anche “foto-copia”, dal momento che pare una mera formula di stile utilizzata in diverse delibere di Giunta sul tema affidamento incarichi”. I dirigenti della Regione Sardegna hanno tutti in comune “significative esperienze”, ma quali siano non è dato saperlo”.

Così la capogruppo del M5S Desirè Manca chiede nuovamente la massima trasparenza sulle nomine regionali, e stavolta lo fa attraverso un’interrogazione in Consiglio. Manca già lo scorso luglio aveva chiesto chiarimenti al Governatore in merito alla nomina dei consulenti Magi e Stevelli, oggi la richiesta riguarda la nomina del direttore generale della Protezione Civile, ingegner Belloi.conclude Desirè Manca