Sassari. "Igiene a tavola", torna il laboratorio per i bimbi organizzato da Carrefour Italia

I temi oggetto dei futuri incontri saranno: l’igiene a tavola (9 novembre), fare la spesa (23 novembre), porzioni ideali (14 dicembre), la merenda (11 gennaio), grassi e zuccheri (25 gennaio), cibo ed energia (8 febbraio), cibi integrali (22 febbraio), classificazione degli alimenti (7 marzo) e piramide alimentare (21 marzo).













Una corretta educazione alimentare gioca un ruolo fondamentale nella formazione delle nuove generazioni e comprende anche le buone pratiche di igiene a tavola. Lavarsi correttamente le mani, infatti, limita la diffusione di microorganismi patogeni e, con la stagione fredda alle porte, diventa una delle misure preventive più importanti per evitare la trasmissione dei virus stagionali. Proprio per questo, sabato 9 novembre, alle ore 11.00 nell’Ipermercato Carrefour di Via Caniga a Sassari prenderà vita il laboratorio di educazione alimentare di Carrefour Italia per bambini dai 6 agli 11 anni sul tema “L’igiene a tavola”.Grazie alla partecipazione dei Superheroes, collaboratori di Carrefour Italia formati ad hoc, i bambini saranno coinvolti attivamente durante tutto il laboratorio.Questa volta si parlerà di batteri buoni e cattivi e di quali sono le buone abitudini che ci permettono di eliminare le peggiori minacce. I bambini potranno quindi sperimentare in prima persona il modo corretto di lavare le mani e scrivere o disegnare le avventure del dinosauro “Dino” e del bambino “Teo” concentrandosi sul loro modo di comportarsi a tavola.Questo progetto rientra nel programma di Act for Food Kids, che si pone come obiettivo di insegnare ai bambini, attraverso una comunicazione semplice ed un linguaggio ludico, come riconoscere il cibo salutare e come fare scelte alimentari corrette.I 12 laboratori, che prenderanno vita fino a marzo in 80 punti vendita in 13 regioni d’Italia, sono realizzati con il supporto dell’Istituto Auxologico Italiano, e nascono dalla volontà di Carrefour Italia di aderire al movimento Saturdays for Future, lanciato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e da NeXt.