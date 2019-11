Meteo, in arrivo pioggia e vento da stasera e fino a domani

La Direzione Generale della Protezione Civile informa che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.









Dalla serata odierna una nuova perturbazione si affaccerà sulle regioni occidentali della regione, con fenomeni anche temporaleschi al nord-ovest. Domani il peggioramento si estenderà a tutto il centro Nord, con precipitazioni diffuse anche intense sulle zone tirreniche centrali.Della serata di oggi, giovedì 7 novembre , dalle ore 22,00 e fino alle 18,00 di venerdì 8 novembre si prevedono precipitazioni diffuse, anche temporalesche. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.