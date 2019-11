Sassari: spento dai Vigili del Fuoco l'incendio scoppiato in un locale artigianale in viale Trento

AGGIORNAMENTO







Domate dai Vigili del Fuoco di Sassari le fiamme scoppiate in un locale utilizzato dalla nota Pasticceria Morittu di Sassari. I danni sembrano essere limitati a un locale deposito posto al piano terreno di un palazzo ubicato nella centralissima Viale Trento e non dovrebbero aver apportato conseguenze alle strutture dell'edificio che, pertanto, non è stato evacuato. Fortunatamente quindi molto fumo, ma poco "arrosto".

Nelle prossime ore si accerteranno le cause dell'incendio.







PRIMA ORA







In questo momento i Vigili del Fuoco sono impegnati nella centralissima Viale Trento a Sassari nello spegnimento di un incendio sviluppatosi all'interno di un locale artigianale. Dalle prime notizie si tratterebbe di una nota pasticceria. Sul posto ben tre autobotti, polizia di stato e polizia locale impegnate nelle operazioni a vario titolo.

Il traffico in discesa è stato dirottato verso Viale Mameli, bloccato in senso ascendente all'altezza di Via Principessa Jolanda.







NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO