Ploaghe. L'amministrazione comunale premia anche quest’anno le eccellenze della scuola

Scadranno il prossimo 22 novembre le domande per poter partecipare al bando “A scuola di eccellenza”, promosso dai servizi sociali del Comune di Ploaghe allo scopo di incentivare l’impegno scolastico e le eccellenze. Il concorso è riservato agli studenti residenti che hanno frequentato, nell'anno scolastico conclusosi la scorsa estate, la classe terza della scuola secondaria di primo grado o la classe quinta di quella di secondo grado nell’anno scolastico 2018/2019. Tra i requisiti richiesti, la residenza a Ploaghe, una votazione di 10/10 per i ragazzi che hanno sostenuto l’esame della scuola secondaria di primo grado e di 100/100 per che hanno sostenuto l’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado.

I premi per ogni singolo studente saranno del valore di 100 euro per i ragazzi che abbiano completato la terza media e 200 per chi abbia sostenuto l'esame del quinto anno della scuola superiore. Con questo premio, giunto alla terza edizione, l'amministrazione comunale intende confermare il proprio impegno e il proprio sostegno a favore degli studenti e della scuola. Nel prossimo periodo verrà inoltre approvato il nuovo progetto di sistemazione della scuola dell'infanzia che prevede, fra le altre cose, il ripristino della cucina con la possibilità – per i prossimi anni – di cucinare i pasti direttamente in sede a vantaggio della qualità del cibo destinato agli alunni. L'intervento verrà finanziato dalla Regione Sardegna mediante il programma Iscol@ con 60 mila euro oltre a 15 mila euro messi a disposizione dal bilancio comunale. L'intervento fa il paio con un l'importante programma di efficientamento energetico, in appalto nelle prossime settimane, con cui verranno installati negli edifici scolastici gli impianti fotovoltaici con accumulo e sistemi innovativi di gestione dei flussi energetici (smart grid), il relamping degli impianti di illuminazione e la realizzazione del teleriscaldamento che collegherà i padiglioni della scuola sotto un'unica centrale termica ad alta efficienza.