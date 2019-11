A Sassari un corso di scrittura teatrale

Attualmente è in tournée con il suo nuovo spettacolo “Der Boxer- ballata per Johann Trollmann” e lavora come attore per Radio RAI, ruolo per il quale di recente è stato candidato con lo sceneggiato radiofonico “Giaime Pintor una giovinezza pallida e furente” al Prix Italia 2019.













Imparare a scrivere storie per il teatro, piccoli monologhi nei quali raccontare sé stessi e il mondo che si ha intorno, divertendo il pubblico e catturandolo.È questo l'obiettivo del corso “Get Up Stand Up!” diretto da Michele Vargiu, attore e autore sassarese attivo da anni su tutto il territorio nazionale e che comincerà mercoledì 13 Novembre allo Spazio Bunker, in Via Porcellana 17A a Sassari.Una serie di incontri, tutti i mercoledì, da novembre a marzo, attraverso i quali imparare a scrivere per il teatro e a stare in scena efficacemente raccontando la propria storia.Una vere e propria “officina di storie” dove fra esercizi di scrittura creativa e di teatro si formeranno giovani monologhisti che al termine del corso si esibiranno di fronte al pubblico.La prima lezione, Mercoledì 13 alle ore 20, è aperta, gratuita e libera per tutti.Per ogni informazione si può scrivere a info@michelevargiu.com o mandare SMS o WhatsApp al 3490681066.Michele Vargiu è un attore e autore di teatro.I suoi testi sono stati rappresentati in tutta Italia e pubblicati su alcune raccolte di teatro contemporaneo in Italia e all'estero.