Al Taliercio la Dinamo Sassari perde una "battaglia", ma la "guerra" è ancora lunga

I tabellini

. E’ per tutti la sfida infinita, Dinamo Banco di Sardegna e Reyer Venezia si affrontano per l'undicesima in questo 2019. I ragazzi di coach Pozzecco ritrovano gli orogranata un mese e mezzo dopo il trionfo nella finalissima della Supercoppa Italiana, Banco al completo in casa di una Venezia che, nonostante la peggior partenza in campionato dalla stagione 2013-14, è ancora imbattuta nel suo fortino.Debutto stagionale per Mazzola che apre le marcature con una tripla, pronta risposta di Spissu e Vitali, 3-6 in avvio. Il Banco tira bene dal campo (3/4) e produce un parziale che costringe al timeout De Raffaele dopo 4’ (5-10). L’inerzia è tutta biancoblu, sesto punto di Bilan, la difesa della Dinamo si conferma la migliore del campionato nella prima parte di gara, corre Spissu, tripla e +8, Pozzecco ruota i suoi, Tonut e Vidmar riducono il gap in un amen, minuto Poz (11-16). Rientra Spissu per gli ultimi 70”, quintetto piccolo per limitare la Reyer che rimane in piedi grazie ai rimbalzi offensivi nonostante l’1/10 da 3, dopo 10’ è 13-18.Momento tutto orogranata, tecnico per proteste alla panchina Dinamo, 9-2 il contro parziale dei padroni di casa, Gentile con il consueto appoggio in contropiede ridà fiato. Il Banco pasticcia in attacco e si stringe in difesa, Evans toglie le castagne dal fuoco con due giocate importanti, al 15’ è sempre la Dinamo a condurre il match nonostante il punteggio basso (20-22). Chappell sale in cattedra, primo vantaggio Venezia dal 3-0 iniziale, nuovo timeout di Pozzecco per scuotere i suoi ma è solo Reyer in campo, il Banco paga le palle perse (8), il 7/14 ai liberi ed è poco lucido in difesa, si va negli spogliatoi sul 33-26.Spissu apre la terza frazione con una tripla importantissima ma prende il tecnico per l’esultanza eccessiva con dedica alla panchina avversaria, duello Vidmar-Bilan, la lotta è su ogni palla con colpi proibiti annessi, Venezia conduce ma il Banco è sempre lì. Bilan inventa per Evans un assist da top ten, i biancoblu si cercano e cercano il miglior tiro possibile, ancora Gentile a dare la scossa, sul 42-41 al 28’ è timeout De Raffaele. La Reyer pensa e gestisce i ritmi, la Dinamo non approfitta degli ultimi possessi, al 30’ è 44-41.Un mini parziale di 4-0 riporta avanti il Banco per qualche secondo, Filloy di tabella scava un piccolo solco a 6’ dalla fine, squillo di Jerrells nel momento più difficile, Bilan fondamentale su entrambi i lati del campo, a 2’20” è 53-52. Difesa serrata del Banco e la Reyer non riesce ad affondare il colpo, CJ si mette in proprio e firma il sorpasso a 42” dalla sirena. Il finale è rocambolesco, il Banco spende i falli a disposizione, a 2 secondi dal termine il possesso è ancora dei padroni di casa, entrambi i coach chiamano timeout. Rimessa di Stone, Watt prende palla e sulla sirena beffa tutti, finisce 55-54, per i giganti arriva la prima sconfitta in trasferta della regular season di LBA.Reyer Venezia - Dinamo Banco di Sardegna 55-54Arbitri: Sahin, Martolini, BongiorniParziali: 13-18, 20-8, 11-15, 11-13Progressivi: 13-18, 33-26, 44-41, 55-54Reyer Venezia: Stone, Bramos 4, Tonut 2, Daye 4, De Nicolao 4, Filloy 6, Vidmar 9, Chappell 11, Mazzola 3, Pellegrino ne, Cerella, Watt 12. All. Walter De RaffaeleAssist: 10 (Stone 3)Rimbalzi: 48 (18 off, 30 dif. Watt 9)Tiro: 15/20 da 2, 4/27 da 3, 3/5 ai liberiDinamo Banco di Sardegna: Spissu 11 (0/2 da 2, 3/5 da 3), Mclean 4 (1/2 da 2), Bilan 16 (5/7 da 2, 6/8 tiri liberi), Bucarelli, Devecchi ne, Evans 8 (3/6 da 2, 0/3 da 3), Magro, Pierre 1 (0/2 da 2, 0/2 da 3), Gentile 5 (2/6 da 2), Vitali 4 (0/4 da 2, 1/2 da 3), Jerrells 5 (1/4 da 2, 1/4 da 3). All. Gianmarco PozzeccoAssist: 10 (Bilan 4)Rimbalzi: 39 (11 off, 28 dif. Evans e Pierre 6)