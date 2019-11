Pozzecco nel post di Venezia - Sassari: "Orgoglioso dei miei ragazzi"

Coach Pozzecco al termine del match commenta la sconfitta in sala stampa: "E' stata una bella partita, un grande spettacolo nonostante il punteggio basso ma caratterizzata dalla grande intensità. Bella sicuramente di più per voi, mi ricorda la partita di coppa Italia dello scorso febbraio vinta con il canestro di Cooley allo scadere. Complimenti a Venezia e Watt, e alla terna arbitrale che nel secondo tempo ha arbitrato veramente bene. Sono estremamente orgoglioso dei miei ragazzi, ho un grande rispetto nei loro confronti, hanno giocato una partita tosta e non posso che essere contento di allenare una squadra di uomini veri. Sono fortunato perché hanno giocato una partita di enorme sacrificio fisico, atletico e mentale. Stiamo lavorando tutti con grande impegno e voglia, partite del genere se non hai veri valori umani non puoi giocarle".