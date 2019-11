Arrivano a Sassari con "Libriamoci" le giornate di lettura nelle scuole

LE STREGHE DI ROALD DAHL







14 Novembre, Istituto comprensivo, Piazza Sacro Cuore, 16





Dalla lettura del racconto 'Le Streghe' di Roald Dahl, ci si sofferma a raccontare ad alta voce le caratteristiche'paurose' dei personaggi presenti nel racconto,

Si realizzano poi in piccoli gruppi, poster grafici di tali personaggi



Referente: Giulia Giuseppina Scanu







La lista completa delle iniziative organizzate in Sardegna è consultabile nella banca dati sul sito di Libriamoci, all’indirizzo http:// www.libriamociascuola.it/II/edizione_2019/gestore.php?var0=4-appuntamenti®ione=20





Con 63 eventi inseriti nella banca dati del Centro per il libro e la lettura, anche la Sardegna partecipa attivamente a Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, l’iniziativa promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e dalla Direzione Generale per lo Studente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con #ioleggoperché organizzata dall’Associazione Italiana Editori, che da lunedì 11 a sabato 16 novembre colora l’Italia con oltre 1900 appuntamenti di lettura a voce alta nelle classi, anche grazie alla partecipazione di autori, attori e volontari in veste di lettori. Tre i filoni tematici proposti quest’anno, ai quali insegnanti e studenti stanno aderendo o ispirandosi: Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori, Noi salveremo il pianeta, La finestra sul mondo: perché leggere i giornali.Dal 14 al 16 novembre – Sassari, Liceo Scientifico “G.Spano”, via Monte Grappa 2Il progetto intende mettere in luce, attraverso le letture condivise, uno spaccato di come molti luoghi del pianeta - dai centri più piccoli ai Continenti - sono cambiati conl'antropizzazione, il progresso, l'industrializzazione, la globalizzazione. Scoprire come il pianeta non sia mai stato immune dai danni causati dall'uomo e di come ogni azione dell'individuo abbia alterato il regolare corso della natura, fino agli eccessi attuali e ai grandi mutamenti climatici. Le letture condivise saranno anche un modo per leggere in che modo autori del passato e contemporanei hanno descritto luoghi e i paesaggi a loro più cari, o quelli nuovi o esotici che hanno visitato o in cui si sono trovati a vivere, quelli più incontaminati o quelli distrutti dall'incuria e dalle esigenze di profitto: un bilancio narrativo tra il 'come eravamo' e il 'come siamo' prima dell'avvento dei processi industriali più recenti che stanno sconvolgendo il pianeta. Centralità, ovviamente, avrà l'impegno dei giovani e la loro 'urgenza' di invertire una rotta pericolosa attraverso una sorprendente presa di coscienza che non può essere mortificata e frustrata dall'opportunismo e dal disimpegno degli Stati, delle Economie mondiali e, ancor più, dalla sfiducia degli adulti. Referenti: Elisabetta Alba, Antonello Sanna