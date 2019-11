Aprirà tutti i giorni la ludoteca del comune di Sassari a Li Punti

Da domani, mercoledì 13 novembre, la ludoteca comunale in via Era a Li Punti sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 15.15 alle 18.30, e non soltanto due volte alla settimana. Inoltre, per i laboratori rivolti agli adulti l'orario sarà il mercoledì mattina, dalle 10 alle 13, e per le iscrizioni il giovedì, dalle 10 alle 13.



Il servizio socio-educativo, culturale e ricreativo rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni è offerto dal Comune di Sassari per promuovere attività di socializzazione e animazione con il gioco come modalità d'azione, con l'adulto ''al servizio del bambino''; favorire, sempre attraverso il gioco, la creatività e lo sviluppo cognitivo, linguistico, emotivo-relazionale e motorio; promuovere l'integrazione con la famiglia e le altre agenzie socio-educative e istituzionali del territorio attraverso appositi progetti integrati.



Oltre alle attività rivolte ai bambini, la ludoteca propone anche agli adulti laboratori artistico-creativi individuali e di gruppo al fine di promuovere dinamiche relazionali e valorizzare le diversità culturali dei partecipanti.