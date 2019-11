Mercatini di Natale, pubblicato l'avviso sul sito del Comune di Sassari

Per chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio Manifestazioni, Suolo pubblico e Mercato del Settore Attività produttive ed Edilizia privata, negli orari di apertura al pubblico o scrivendo a sportellounico@pec.comune.sassari.it. o sportellounico@comune.sassari.it .













Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l'avviso per partecipare ai Mercatini di Natale 2019. Si tratta di un progetto studiato dall'Amministrazione comunale per valorizzare tutto il centro cittadino, con un’alternativa commerciale, che contribuisca ad arricchire il calendario degli eventi tradizionalmente previsti per le festività. Quest'anno, per la prima volta, si vuole costruire un'immagine unica dei mercatini, con gazebo di uguali dimensioni e colore, che saranno distribuiti in diverse piazze, includendo – altra novità – anche la parte bassa del Corso, in particolare piazza sant'Antonio. Oltre a quest'ultima, sono previsti stand in piazza d'Italia, emiciclo Garibaldi, piazza Castello, piazza Azuni e piazza Fiume, per un totale di 72 stalli. Le aree potrebbero però aumentare in base alle richieste che arriveranno. Sul sito www.suape.comune.sassari.it è pubblicato il modulo per presentare la domanda, che dovrà essere consegnata entro il 22 novembre via pec, via raccomandata o a mano al protocollo del Settore Attività produttive ed Edilizia privata in via Paolo De Muro.I gazebo potranno esporre dal 6 dicembre al 6 gennaio, dalle 10 alle 24 di ogni giorno.Il bando è rivolto a venditori di artigianato, opere del proprio ingegno, produzioni locali, articoli natalizi, preferibilmente artigianali. Non saranno ammessi coloro che abbiano debiti con l'Amministrazione per mancato pagamento della Tosap.Per garantire coerenza dell'immagine e un bel colpo d'occhio per i visitatori, e allo stesso tempo assicurare il decoro delle piazze, il mercatino natalizio sarà realizzato esclusivamente con gazebo di 3 metri per 3, color bianco o ecrù (facilmente amovibili). L’allestimento, inoltre, dovrà prevedere l’esposizione di prodotti con temi natalizi, e anche lo stand dovrà avere addobbi e luminarie. Non saranno ammessi mezzi a servizio della somministrazione di alimenti e bevande.Le assegnazioni avverranno tramite estrazione a sorte, in seduta pubblica.