Stagione lirica. Da domani riapre la vendita per "Il trovatore" e il concerto con Francesco Demuro

SASSARI

La vendita dei posti di platea e galleria per il concerto fuori abbonamento di Francesco Demuro di sabato 14 dicembre sarà attiva da domani anche sul sito dell’Ente Concerti, www.enteconcertidecarolis.it, dove inoltre possono essere acquistati i biglietti di loggione per la prima del Trovatore.









Saranno messi in vendita da domani, mercoledì 13 novembre, i biglietti per l’ultima opera in cartellone per la Stagione lirica 2019, Il trovatore di Giuseppe Verdi, e del concerto lirico-sinfonico con il tenore Francesco Demuro.Il botteghino del Comunale sarà aperto dal lunedì al venerdì con orari 10-13 e 17-20. Verranno messi in vendita i posti rimasti liberi per le due recite del Trovatore di venerdì 6 e domenica 8 dicembre; inoltre saranno disponibili i biglietti per i tre concerti del tenore Francesco Demuro con l’Orchestra dell’Ente Concerti in calendario per venerdì 13, sabato 14 (fuori abbonamento) e il pomeridiano di domenica 15 dicembre.