Sassari. Lavori di messa in sicurezza sugli alberi della scuola di via Ogliastra

Sono partiti questa mattina i lavori di messa in sicurezza su alcuni alberi nel cortile della scuola di via Ogliastra. Nei giorni scorsi il settore Ambiente Verde pubblico del Comune di Sassari ha compiuto un sopralluogo per esaminare la situazione, peggiorata due domeniche fa quando c’è stato un forte temporale.Saranno abbattuti quattro alberi molto inclinati sulla scuola e potata una siepe di cipressi. I lavori dovrebbero concludersi in giornata, salvo contrattempi, e nei prossimi giorni saranno portate via la legna e le ramaglie.L’intervento rientra in un programma di somma urgenza e ha un costo complessivo di circa 3000 euro. Per raggiungere le piante è stato necessario noleggiare un mezzo molto grande che opera dalla strada.La messa in sicurezza degli alberi del cortile rientra tra le priorità di intervento nella scuola che l'Amministrazione comunale si è prefissata a seguito dell'incontro avvenuto nei giorni scorsi con docenti e genitori. Proseguono intanto i cantieri per la impermeabilizzazione sempre in via Ogliastra e per il rifacimento a nuovo dei bagni nell'istituto dell'infanzia di via Manzoni.