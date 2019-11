Sassari. Avviate le selezioni per partecipare ai progetti di Servizio Civile attivati dal Comune

Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati i calendari per i colloqui di selezione ai tre progetti del Servizio civile del Comune di Sassari. Per “Nuovi Orizzonti” gli ammessi alla selezione sono convocati il 5 dicembre, alle 15, allo sportello Informagiovani, in piazza santa Caterina 23; per “#Urponline” l'appuntamento è segnato per il 27 novembre, alle 9 al Settore Affari generali e Servizi al Cittadino, al terzo piano di Palazzo Ducale; per “Raccontando Sassari” il colloquio è in programma il 28 novembre alle 9 al Settore Cultura, Politiche educative e giovanili, in largo Infermeria San Pietro.