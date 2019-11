L’Università di Sassari incontra la scuola, ripartono i corsi del progetto UNISCO

UNISCO interpreta da cinque anni lo spirito di collaborazione che unisce il mondo dell’Università e quello della scuola a vantaggio del territorio. Poter seguire corsi di livello universitario prima del conseguimento del diploma rappresenta un’occasione unica per i giovani, che imparano a conoscere le proprie inclinazioni e i propri talenti in vista di un futuro formativo di successo. Nell’anno accademico 2018/2019 UNISCO aveva coinvolto 33 istituti scolastici e 1622 studenti in 37 corsi attivati tra Sassari, Olbia, Nuoro e Oristano. In quell’occasione, l’Università di Sassari aveva attribuito complessivamente 938 crediti formativi universitari a conclusione di 469 esami superati. Un’esperienza fin qui felice che l’Ateneo vuole proseguire, a testimonianza del lavoro costante svolto in connessione con gli istituti scolastici.

















L’Università degli Studi di Sassari ha lanciato anche per l’anno accademico 2019-2020 il progetto UNISCO, un progetto di orientamento portato avanti dall’Ateneo in collaborazione con le scuole secondarie di II grado. UNISCO permette agli studenti e alle studentesse delle classi III, IV e V degli istituti di istruzione secondaria superiore di frequentare corsi universitari e di ottenere crediti formativi spendibili nell’Ateneo di Sassari.Fino al 16 novembre, le scuole potranno aderire all’iniziativa attraverso il sito dedicato www.progettounisco.it. Sullo stesso sito, gli allievi interessati possono fin da ora informarsi sui corsi disponibili sia di area umanistica, sia di area scientifica, erogati nelle sedi universitarie di Sassari, Olbia e Nuoro. A seguire, studenti e studentesse dovranno registrarsi sulla piattaforma tra il 18 e il 24 novembre, mentre l’iscrizione vera e propria dovrà essere conclusa dal 25 novembre al 16 dicembre. Per l’immatricolazione si dovrà attendere il periodo 22 dicembre – 8 gennaio.