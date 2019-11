Porto Torres, avviati gli interventi di manutenzione in diverse scuole

«L’Amministrazione comunale ha investito direttamente centomila euro per le manutenzioni nelle scuole. A queste attività si aggiungono quelle previste dai programmi Lavoras e Iscol@. Abbiamo quindi a disposizione diversi operai – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – che sono impegnati da alcuni giorni in più istituti». Sono state già interessate dai lavori le scuole di via Brunelleschi, Monte Angellu, De Amicis, Siotto Pintor, Borgona e l’asilo di via Balai. «Stiamo provvedendo ad intervenire nei locali dei servizi igienici, ad effettuare la verniciatura di pareti che avevano necessità di una rinfrescata e alla manutenzione e sostituzione di porte, finestre e tapparelle. Stiamo migliorando, in generale, la condizione degli edifici per garantire la sicurezza ai docenti, al personale e agli studenti. È stato anche avviato nell’ambito del programma Iscol@ uno degli interventi più attesi, quello nella scuola De Amicis – conclude l’assessore – che ci consentirà di ripristinare un’ala dell’edificio in disuso da tempo».









Sono stati avviati i lavori di manutenzione nei plessi scolastici di Porto Torres. Diverse le linee d’intervento che potranno garantire continuità alla risoluzione dei problemi negli istituti: le manutenzioni, infatti, sono svolte da operai dell’azienda titolare dell’appalto assegnato con fondi comunali e dagli addetti dei progetti Lavoras e Iscol@.