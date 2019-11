Dinamo Banco di Sardegna - Sig Strasbourg, commenti dalla sala stampa

Nel post partita di Dinamo Banco di Sardegna - Sig Strasbourg i due coach, Boris Dallo e Miro Bilan hanno commentato il game5 di Basketball Champions League



Boris Dallo: "E' stata una serata tosta, siamo riusciti a partire come volevamo ma poi ci sono mancate le energie, abbiamo pagato le precedenti gare, non siamo riusciti mai a reagire. Una serata da dimenticare, chiediamo scusa a tutti i tifosi e al coach".



Coach Vincent Collet: "Prima di tutto congratulazioni alla Dinamo per la partita disputata, noi siamo partiti male e abbiamo approcciato nella maniera sbagliata. Abbiamo fatto subito degli errori e non siamo riusciti mai ad entrare in partita. La partita con Holon forse ci ha levato energia ma non è una scusa, abbiamo il desiderio di fare bene per poter competere in Basketball Champions League".



Miro Bilan: "Sicuramente abbiamo meritato questa vittoria e controllato al meglio dall’inizio alla fine, lo scarto finale è veritiero. Strasburgo ha problemi di infortuni e oggi ha chiaramente avuto una serata storta".



Coach Gianmarco Pozzecco: "Ho grande rispetto di Strasburgo e del suo coach, è una squadra forte che in questo momento paga le assenze. I meriti dei miei ragazzi per questa vittoria sono però tanti, le altre squadre fanno fatica a giocare contro di noi. Sono estremamente grato nei loro confronti, lo dico e lo ripeto al di là dei risultati sul campo, siamo tutti sulla stessa pagina e oggi ho avuto una grande risposta da parte di tutti. In partita è successa una cosa importante, Mclean ad un certo punto mi ha suggerito qualcosa che non era a suo vantaggio e lo trovo straordinario. Sono fortunato, mi riempiono costantemente di soddisfazioni".