Incontro a Sassari in occasione del XXX anniversario della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia

In occasione del trentennale (1989-2019) della firma della convenzione internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Comune di Sassari ha organizzato, in collaborazione con l'Unicef, un incontro sul tema. Martedì 19 novembre, alle 16:45, al centro di documentazione educativa in via Venezia 2, si rifletterà sull’importanza della tutela di tali diritti, che meritano di essere rispettati e confermati nella quotidianità.L'incontro prevede massimo 25 genitori partecipanti. In caso di più iscrizioni si darà la precedenza a uno solo per famiglia.Le iscrizioni, che dovranno pervenire all'indirizzo mail cde@comune.sassari.it , saranno accolte in ordine di arrivo. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicate la locandina e la modulistica.