Carenze di personale in ATS: FSI-USAE chiede lo scorrimento delle graduatorie

E’ urgente quindi che si proceda allo scorrimento come da normativa su indicata.







“Sempre più grave la carenza di personale all’interno delle ATS in tutte le aree SASSARI, OLBIA, ORISTANO, NUORO e CAGLIARI, eppure la soluzione è dietro l’angolo: si devono scorrere le graduatorie così come previsto dalla legge. Ma perché questo non avviene ? Mistero. Per sbloccare questa assurda situazione abbiamo scritto ai vertici della sanità regionale affinché si provveda il prima possibile” afferma la segreteria territoriale dell’FSI-USAE Mariangela Campus.La grande carenza di OSS in tutti i reparti delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, sta creando notevoli problemi soprattutto di demansionamento del personale infermieristico che per sopperire alla mancanze di queste figure sono costretti a sostituirle.Tanto si chiede ma anche in riferimento alla Rimodulazione dei Piani triennali del Fabbisogno del Personale 2019-2021 che hanno previsto un notevole incremento della figura di OSS, l’FSI-USAE chiede lo scorrimento delle graduatorie e il reintegro in servizio dei numerosi OSS dispensati nel mese di Aprile e Settembre 2019. Parliamo di personale in servizio da oltre 36 mesi il quale aveva acquisito esperienza e professionalità.Tale richiesta è motivata dalla L.128 del 02 Novembre 2019, vigente dal 03 Novembre, precisamente all’art. 6 bis “Armonizzazione termini di scadenza di graduatorie di pubblici concorsi” che ha apportato modifiche alle scadenze delle graduatorie e nello specifico il comma 362bis che prevede lo scorrimento delle graduatorie approvate dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 entro e non oltre il 30 settembre 2020” senza sostenere esame/colloquio.