Auto e supplementi gratis per chi viaggia con Grimaldi Lines

E’ in arrivo una bella sorpresa per tutti i passeggeri che sono nati, o che risiedono in Sardegna! Grimaldi Lines migliora ancora una volta l’offerta Sardi Doc, consentendo loro di viaggiare a condizioni davvero super vantaggiose.



Ai nativi e/o ai residenti in Sardegna è dedicato infatti lo sconto del 100% sul supplemento relativo alla cabina interna e sul trasporto di auto e moto al seguito. L’offerta è valida per prenotazioni da oggi fino al 31 marzo e partenze dal 1 gennaio al 31 marzo 2020, sui collegamenti marittimi Livorno-Olbia e Civitavecchia-Porto Torres, effettuati tutto l’anno da Grimaldi Lines per collegare l’isola al continente.



Questa promozione speciale va ad aggiungersi alle importanti agevolazioni - in termini di prezzo e di flessibilità – che già tutto l’anno la tariffa Sardi Doc garantisce a nativi o residenti in Sardegna.