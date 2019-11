ATP modifica gli orari di alcune linee a Sassari

Dopo il continuo monitoraggio dei flussi, necessario per rendere il servizio semprepiù efficace ed efficiente, a circa due mesi dall'attivazione del nuovo piano invernaledegli orari del trasporto pubblico, ATP SpA a partire da lunedì 18 Novembreintrodurrà delle lievi variazioni di orario sulle linee 3, 4, 25 e SO. Quindi, tenendo conto delle esigenze dell'utenza e delle segnalazioni del personaleviaggiante, ecco cosa cambierà:●LINEA 3: la corsa delle ore 07:40 in partenza da Paolo VI non effettuerà ilpassaggio al Capolinea di via Saragat, non necessario in quanto già servitodalla corsa delle ore 07:50, in partenza appunto da via Saragat.●LINEA 4: la corsa con partenza da via Siglienti delle ore 08:00 sarà anticipataalle ore 07:50 per venire incontro alle richieste degli utenti nella fasciastudentesca e lavorativa. Questo comporta, quindi, che la prima corsa delleore 06:10 venga anticipata alle ore 06:00. Inoltre l’intero servizio è statodilatato in modo che l’ultima corsa parta alle ore 22:00, anziché alle 21:50.●LINEA 25: per andare incontro alle esigenze dell’utenza in età scolare, la corsacon partenza dal Centro Ecologico alle ore 07:00 verrà posticipata di 5 minuti equindi partirà alle ore 07:05 e la corsa delle ore 13:33 partirà alle ore 13:35. ●LINEA SO: per andare incontro alle esigenze degli studenti, si è reso necessarioanticipare la corsa in partenza da Ottava dalle ore 7.45 alle ore 7.35.Nell’occasione è stata estesa la copertura del servizio, anticipando le corse diinizio giornata e posticipando le ultime. I nuovi orari sono consultabili sul sito internet aziendale www.atpsassari.it e nellaApp ATP Sassari