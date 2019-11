Auchan - Conad: votata in Commissione una risoluzione per il mantenimento dei livelli occupazionali

Il passaggio dei centri vendita Auchan alla Conad in Sardegna sta creando serie preoccupazioni sui fututi livelli occupazionali. Parrebbe infatti che, dato l'evidente concretizzarsi di sovrapposizioni di strutture con lo stesso marchio nello stesso centro, la nuova proprietà intenda attuare una forte riduzione del personale. per questa ragione, ieri mattina la II Commissione consiliare della Regione Sardegna - "Lavoro" - ha approvato all’unanimità una risoluzione sulla vertenza Auchan-Conad. Il documento che sarà sottoposto all’esame dell’Aula di via Roma, impegna il presidente della Regione e la Giunta “ad adoperarsi affinché vengano mantenuti gli attuali livelli occupazionali nelle quattro strutture di vendita Auchan della Sardegna con il completo riassorbimento di tutti i 738 addetti” e a chiedere “l’istituzione presso il Mise di un tavolo regionale per la gestione e il monitoraggio della vertenza”.