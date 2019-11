Grimaldi Lines: al via la campagna sconti per l'estate 2020

In casa Grimaldi Lines, domenica 17 novembre aprono ufficialmente le prenotazioni per l’estate 2020! Grazie alla promozione E’ arrivato il 17!, l’avvio della nuova stagione viene festeggiato con un’offerta particolarmente vantaggiosa per chi ha in programma un viaggio via mare nei prossimi mesi estivi.La promozione è valida su tutte le linee marittime Grimaldi Lines da/per, Sicilia, Spagna, Grecia e Malta e prevede una(diritti fissi esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per sistemazioni a bordo e per veicoli e animali domestici al seguito.L’offerta si applica alle partenze tra il 1 giugno e il 30 settembre 2020, con prenotazioni effettuate dal 17 al 28 novembre 2019: un arco di tempo davvero speciale per la tradizionale offerta di Grimaldi Lines del giorno 17 di ogni mese.Lo sconto è cumulabile con le altre promozioni attive al momento della prenotazione, ma non è cumulabile con le tariffe Sardi Doc e Siciliani Doc, dedicate ai passeggeri nativi e/o residenti in Sardegna e in Sicilia, con l’Offerta Senior e con le convenzioni.Per ottenere la promozione è sufficiente utilizzare il codice sconto ESTATE2020, sia collegandosi al sito www.grimaldi-lines.com ed inserendolo nell’apposito campo, sia comunicandolo nel momento dell’acquisto tramite gli uffici Grimaldi Lines, o presso la propria agenzia di viaggio di fiducia.