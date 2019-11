Anche a Sassari la Settimana nazionale Nati per Leggere

Dal 16 al 24 novembre, nella Settimana nazionale Nati per Leggere, anche Sassari contribuisce alla promozione della lettura fin dai primissimi anni di vita. Giovedì 21 novembre il centro di documentazione educativa del Comune accoglierà l'incontro “Un libro da cullare! Un’esperienza di piccoli giochi di lettura per i bambini, con i bambini”, promosso dalla cooperativa La Coccinella e a cura della compagnia teatrale La Botte e il cilindro. Le attrici accompagneranno le famiglie alla scoperta del piacere della lettura con i propri figli.Dalle 16.45 alle 17:45 per genitori e bambini tra gli 0 e i 14 mesi e dalle 18 alle 18:45 per genitori e bambini tra i 15 e i 36 mesi.Saranno accolte 14 domande. In caso di più iscrizioni, potrà partecipare un solo genitore per famiglia. Le singole richieste, che dovranno pervenire all'indirizzo mail cde@comune.sassari.it saranno accolte in ordine di arrivo. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati la locandina e il modulo per partecipare.