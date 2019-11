Sassari. Nuovi cantieri di Open Fiber e Abbanoa

Proseguono i lavori di Open Fiber e di Abbanoa. Salvo contrattempi, in questi giorni Open Fiber sarà impegnata nei cantieri di ripristino del manto stradale in via Cattalochino, via Rizzeddu, via Monsignor Saba, via Venezia, via Cardinal Fossati, via Besta, via Livorno, via Fermi, via Valle Gardona, via Ferrucci, via Galilei, via Genova, via Sanna, via Mazzini, viale Umberto I, via Bellieni, via Matta, nell'incrocio via Pirandello via Kennedy. Dal 22 novembre saranno interessane anche via Napoli, viale Umberto I, via Alfredo Oriani, via Torino, via Armando Diaz, viale Dante, via Tempio, via Civitavecchia, via Dolcetta, via Porcheddu, via Duca degli Abruzzi e via Alghero. Abbanoa invece interverrà, dal 18 novembre, in via Bottego, via De Gama, via Gioia, via Martin Luter King, via Caboto, via Vespucci, via Da Verrazzano, via Cristoforo Colombo, via Gessi, via Donizetti, via Leoncavallo. Tutti i lavori si svolgeranno con il traffico aperto.