Oggi a Cagliari la presentazione e proiezione alla Cineteca Sarda del film The Man of Trees

Official Selection GeoFilm Festival - Cittadella

















Dopo Nizza (Solaris Film Festival), Londra (Winner "Best Narrative Film" London Eco Film Festival), Orani (Première Museo Nivola) e Bergamo (Festival delle Foreste), “The Man of Trees”, il suggestivo e originale progetto cinematografico e ambientale indipendente, scritto e diretto dal regista sassarese Tore Manca per la produzione Associazione culturale mater-ia e liberamente ispirato al famoso racconto di Jean Giono “L’uomo che piantava gli alberi”, realizzato in oltre due anni di lavorazione con annesse le prime selezioni e i primi importanti riconoscimenti ottenuti in festival italiani ed internazionali, arriva anche a Cagliari, e sarà proiettato e presentato a pubblico, media, sostenitori e addetti ai lavori.La presentazione e proiezione cagliaritana, è in programma oggi alle ore 19 nella sala della Cineteca Sarda – Società Umanitaria di Viale Trieste n. 118-126. L'evento, a ingresso libero, sarà introdotto dal Direttore Antonello Zanda e si svolgerà alla presenza del regista Tore Manca e dell'intero cast del film composto dagli attori: Bruno Petretto, Matilda Deidda, Daniela Tamponi, Giovanni Salis, e sarà l’occasione per sensibilizzare e risvegliare l’amore per la natura maltrattata e abusata, attraverso una ricerca artistica compiuta a 360° con l’uso della video-arte, della poesia, della danza, della musica, della pittura.Il film d'arte “The Man of Trees”, interamente girato in Sardegna e attualmente ancora inedito in Italia, è stato presentato al Festival Solaris di Nizza in Francia lo scorso maggio e ha già ottenuto un primo importante riconoscimento internazionale a Londra, al London Eco Film Festival (sostenuto fra gli altri da Greenpeace, World Animal Protection e Global Action Plan), dove lo scorso 2 novembre è stato premiato come miglior opera nella categoria “Best Narrative”, unico film italiano selezionato insieme ad altri cinque provenienti da tutto il mondo.Si tratta di un opera completa di 65 minuti, lavorazione iniziata nel 2017 e portata a termine solo nel 2019 grazie al supporto della Fondazione di Sardegna con il patrocinio dei Comuni di Sassari, Ploaghe, Tempio, Luras, Ossi, Scano di Montiferro, Neoneli, Giave e il supporto delle Associazioni Moviment’Arti, Tramedarte, Lips Lega Italiana Poetry Slam, Amerindia Cinema, Molineddu, tramedarte e Wwf Italia.La voce narrante è di Alessandro Pala Griesche, le azioni coreografiche di Daniela Tamponi, i versi poetici sono scritti da Rossella Maiore Tamponi e Tore Manca. La colonna sonora originale è a cura della violoncellista Daniela Savoldi, della cantante Dalila Kayros, della pianista Irma Toudjian, del musicista elettronico Arnaldo Pontis e del coro Gabriel Tempio Pausania.Con Cagliari si chiude la prima serie di proiezioni internazionali, italiani e sarde del film d’arte, ma sono già in programma altre proiezioni da definire in Sardegna (a Tempio, Alghero, Macomer, Olbia, Sassari, etc) e in Italia (al GeoFilm Festival di Cittadella, etc.).Per contatti e informazioni: email mater-ia@tiscali.it cel 3280363443.Sinossi:Jean ha un legame cosmico e viscerale con la natura, il richiamo ad essa come fonte della vita.Il suo è un gesto d'amore verso la natura sfruttata, violentata e inaridita dall'uomo "civilizzato"; è a lei che il protagonista dedica un intera esistenza con umiltà e trasporto.Consumismo, comodità e materialismo spengono l'amore per la vita sostituendolo come merce di scambio.La nostra condizione umana è senza speranza, siamo diventati incapaci di comunicare in modo diretto, di manifestare liberamente le nostre emozioni, non abbiamo altro da fare che attendere la morte nella brama del benessere. Jean no: Jean, guidato dalla sua musa ispiratrice, senza egoismo e aspettative, pianta semi di Quercia, ghiande, alberi... dove prima non c’era nulla, solo per amore.Trailer ufficiale: https://youtu.be/qxhf4SpX2yYDirectors: Tore MancaChoreographic actions: Daniela TamponiVoice Over: Alessandro Pala GriescheActors: Bruno Petretto, Matilda Deidda, Daniela Tamponi, Giovanni Salis.Poems written by: Rossella Maiore Tamponi, Tore MancaSoundtrack: Daniela Savoldi, Irma Toudjian, Arnaldo Pontis, Dalila Kayros, Coro Gabriel Tempio PausaniaA production: mater-ia 2019With the support of: Fondazione di SardegnaExecutive producers: Tore Manca, Daniela TamponiCo - producer: Giovanni SalisPartnership: Moviment’Arti, LIPS Lega Italiana Poetry Slam, Amerindia Cinema, Molineddu, tramedarte, WWF Italia.Public Sponsorship: Comuni di Sassari, Ploaghe, Ossi, Tempio, Luras, Giave, Scano di Montiferro, NeoneliAwards:Winner "Best Narrative Film" London Eco Film Festival - LondraPremière Museo Nivola - OraniOfficial Selection Solaris Film Festival - NizzaOfficial Selection Festival delle Foreste - Bergamo