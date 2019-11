Tutto pronto per “Prendas de Ittiri” 2019: l'evento-vetrina per agroalimentare, artigianato e arte

Presenti pure il vicepresidente dell’Associazione Prendas, Giovanni Cherchi; il tesoriere dell’Associazione Prendas, Mario Deriu; la consigliera dell’Associazione Prendas, Sandra Manus.





Sarà presentata martedì 19 alle ore 10.30 nella Promocamera di Sassari “Prendas de Ittiri” 2019: l'evento-vetrina per agroalimentare, artigianato e arte dal 22 al 24 novembre.Ricchissimo il programma della tre giorni che proporrà una sessantina di espositori nelle case ittiresi e diversi eventi culturali e sportivi. L'edizione numero 14 di “Prendas de Ittiri”, organizzata dall'associazione omonima col Comune, animerà dal 22 al 24 novembre il centro ittirese, proponendo non solo una vetrina delle eccellenza enogastronomiche, artigianali e artistiche, ma anche un viaggio emozionale nella cultura e nelle tradizioni di Ittiri.Da menzionare nel sostanzioso contorno, l'accordo col Progetto Ottobre in Poesia che organizzerà giochi di poesia e percorsi poetici per adulti e bambini, “Il sentiero delle parole” dedicato ai versi e alla musica e alle 18.30 di domenica 24 uno spettacolo poetico e musicale dal titolo “La vera storia degli elementi Terra-Aria-Acqua-Fuoco. Una storia d'amore” con testi, regia e voce narrante di Leonardo Omar Onida, e musiche di Beppe Dettori.Naturalmente spazio alle tradizioni con Gruppo folk San Pietro, Coro Santa Rughe, Associazione Culturale e Folklorica Ittiri Cannedu, Coro di Ittiri e Gruppo musicale Fantafolk.La “Missa in munnedda”, la rappresentazione teatrale “Work in Progress”, la musica itinerante della Funky Jazz Orkestra di Berchidda e i tornei di basket e minivolley fanno da contorno sostanzioso a “Prendas de Ittiri”.Da segnalare pure il Museo della Radio in via Dante e la consegna del 4° diploma Prendas de Ittiri, attestato istituito e indetto dai radioamatori delle sezione ARI di Porto Torres, che verrà consegnato ai radioamatori di tutto il mondo alla fine del concorso nel quale si devono collegare un certo numero di stazioni attivatrici.La conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 19 novembre nella Promocamera di Sassari alle ore 10.30. Al termine dell'incontro si svolgerà una piccola degustazione di alcuni dei prodotti ittiresi.Prenderanno parte alla conferenza stampa la presidente dell’Associazione Prendas, Paola Cossu ; il segretario generale della C.C.I.A.A. di Sassari e Promocamera di Sassari, Dott. Luigi Chessa; il presidente della Promocamera di Sassari. Maria Amelia Lai; il presidente della C.C.I.A.A. di Sassari, Dott. Gavino Sini. In rappresentanza del Comune di Ittiri ci saranno Giovanni Maria Cossu, assessore alla programmazione, Bilancio e Finanza, Organizzazione ed innovazione, Agricoltura, Sviluppo economico ed Attività Produttive, e Giovanna Scanu, assessore all’Ambiente, verde urbano e risorse umane.Interverranno pure il referente Associazione Ari-Radioamatori di Porto Torres, Antonio Solinas; il presidente dell’Associazione POP “Progetto Ottobre in Poesia” Leonardo Omar Onida; l'organizzatore dell’Associazione Onlus “A ME MI” Raffaele Bernocchi.