Iniziano a Sassari i lavori di messa in sicurezza nella pineta di Baddimanna

Grazie alla collaborazione con l’Agenzia Forestas saranno quindi abbattute 6 o 7 piante di pino e saranno poste a dimora tra le 100 e le 150 giovani piante di latifoglie (leccio, roverella ecc).





Inizieranno giovedì 21 novembre e, salvo contrattempi, si concluderanno entro venerdì 22 i lavori di messa in sicurezza di una parte della pineta di Baddimanna. In seguito alle abbondanti piogge degli ultimi giorni, alcuni pini nella zona alta dell'area hanno ceduto sotto la spinta del vento, altri invece si sono ulteriormente inclinati verso il muro di confine tra via Prati e via Padre Solinas e rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità.La pioggia, da un lato, ha appesantito la chioma e, dall'altro, aumentando l'umidità del suolo, ha ridotto la tenuta delle radici. L'apparato radicale a sviluppo limitato e superficiale a causa di terreni poco profondi e le chiome asimmetriche e sbilanciate sono fattori che hanno compromesso la stabilità delle piante, predisponendole al ribaltamento.