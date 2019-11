Sassari: nuove apparecchiature per il potabilizzatore di Truncu Reale

Sarà cura delle squadre di Abbanoa anticipare la riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.





Mercoledì 20 novembre 2019 i tecnici di Abbanoa eseguiranno un intervento di manutenzione straordinaria nel potabilizzatore di Truncu Reale a Sassari. Nel dettaglio, saranno installate delle nuove apparecchiature di misurazione elettronica che consentiranno di gestire in tempo reale, tramite il sistema di telecontrollo, la quantità d’acqua in uscita verso l’acquedotto al sevizio dell’agro della Nurra e dei Comuni di Porto Torres e Stintino. A beneficiarne sarà l’intero sistema idrico al servizio delle utenze con un monitoraggio puntuale delle zone servite.Per eseguire i lavori sarà necessario mettere in stand by l’acquedotto. I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano per limitare i disservizi tramite manovre in rete e sfruttando le scorte accumulate nei serbatoi.Sassari:· Città: nessuna interruzione· Sarà interrotta l’erogazione nelle frazioni La Corte, Palmadula, Argentiera, Saccheddu, La Pedraia, Biancareddu e Canaglia dalle 13 alle 18Porto Torres:· Centro abitato: interruzione dalle 11 alle 17· Serra Li Pozzi: interruzione dalle 8 alle 17Stintino:· Centro abitato: nessuna interruzione· Villaggi, Pozzo San Nicola e case sparse: interruzione dalle 9 alle 24