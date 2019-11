Sassari. Campetto in erba dello stadio Vanni Sanna: pubblicato l'avviso per la concessione

È possibile effettuare un sopralluogo per vedere l'impianto da affidare in gestione, previo appuntamento da concordare con Alessandro Mura, al numero 079 279694 Servizio Sport e-mail: alessandro.mura@comune.sassari.it

Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l'avviso integrale e la modulistica per la concessione dell’utilizzo del campetto di calcio in erba all’interno dello stadio “Vanni Sanna”, fino al 30 giugno 2020. Il bando è rivolto alle società sportive dilettantistiche di calcio del Comune di Sassari, regolarmente costituite e affiliate.Gli interessati dovranno presentare istanza, in plico chiuso, con le modalità previste dall'avviso, entro le 12 del 28 novembre.