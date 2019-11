Porto Torres. Lavori di manutenzione straordinaria per l'ufficio postale di via Ettore Sacchi

Poste Italiane comunica che dalla giornata di domani l’ufficio postale centrale di Porto Torres, in via Ettore Sacchi 113, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria.

Per tutta la durata degli interventi, i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio di Porto Torres 1, in via Ponte Romano 83, dove sarà predisposto uno sportello dedicato ai clienti di Porto Torres Centro e dove saranno disponibili le operazioni postali e finanziarie e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

L’ufficio postale di via Ponte Romano è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

A disposizione dei cittadini anche la sede di Porto Torres - Asinara Caladoliva, in via Emilia 12 (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35) e la sede di Sassari Centro, in via Brigata Sassari 11 (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35).