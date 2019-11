Sassari. I Carabinieri celebrano la ricorrenza della "Virgo Fidelis", Patrona dell'Arma

Domani 21 novembre, alle ore 10.30, nella SS Chiesa di Santa Maria di Betlemme, in occasione della ricorrenza della "Virgo Fidelis", Patrona dell'Arma dei Carabinieri, S.E. Mons. Gianfranco Saba, Arcivescovo della diocesi di Sassari, officerà una SS Messa alla presenza delle Autorità locali, dei Carabinieri della Provincia di Sassari, in servizio e in congedo, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e di tutti i cittadini che vorranno presenziare alla cerimonia.

La ricorrenza venne ufficialmente proclamata dal Papa Pio XII che fissò la celebrazione della festa in questa data.

Il ricordo della Madonna fu così legato alla "Battaglia di Culqualber", evento bellico del 21 novembre 1941 che rievoca il sacrificio cruento del 1° Battaglione Carabinieri Zaptiè in Africa Orientale per la difesa del caposaldo di Culqualber, evento che valse all’Arma dei Carabinieri il conferimento della seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare.

La cerimonia è anche, e soprattutto, un momento di raccoglimento per tutti i Carabinieri d’Italia che ricordano e celebrano i caduti dell’Arma che, in pace e in guerra, tenendo fede al giuramento prestato hanno saputo compiere il loro dovere fino all'estremo sacrificio.

Nel corso della ricorrenza verrà celebrata anche la "Giornata dell'Orfano" che rappresenta per l'Istituzione e per l'ONAOMAC (Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri) l'occasione per dare alle famiglie dei colleghi caduti nell'adempimento del dovere un forte sostegno morale e un segno di particolare vicinanza.