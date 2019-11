Metrotranvia: audizione pubblica al Teatro Civico di Sassari

La metrotranvia va avanti e l'Amministrazione comunale cerca di accontentare un pò tutti, se possibile naturalmente. Sicuramente è possibile sentire le varie anime e, in questo senso, il Consiglio comunale della cittàdi Sassari è stato convocato martedì 26 novembre , alle 15.00 , al Palazzo di Città, nel Teatro Civico di Sassari, per discutere l'importante argomento “Tracciato della metrotranvia Santa Maria di Pisa - Li Punti: proposte e prospettive del percorso per il secondo e il terzo lotto. Audizione dell'Amministratore unico di ARST S.p.a., dell'Assessorato regionale ai trasporti, del direttore dell'ATP S.p.a. e del Comitato metrotranvia”.

Una lodevole iniziativa che darà l'occasione per mettere a fuoco le varie esigenze dei portatori di interessi,con l'obiettivo di giungere alla definizione del miglior tracciato tecnicamente e finanziariamente possibile.