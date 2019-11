La nuova gamma di guaine termorestringenti di Rs Components Italia

Dato il delicato ambito d’impiego di questi accessori, è altrettanto fondamentale dotarsi di prodotti sicuri, in grado di preservare l’impianto e chiunque dovrà entrarvi in contatto.







Le guaine termorestringenti di RS Components vengono realizzate generalmente utilizzando materiali sintetici in grado di resistere alle alte temperature, quali possono essere la poliolefina, che garantisce una lunga durata, ma anche PVC, neoprene, materiali polimerici ed elastomerici. Ogni variante viene definita da un rapporto di restringimento ben preciso (2:1, 3:1 e così via), che indica di quanto la guaina può ridursi in relazione alle sue dimensioni originali: più alto è il valore indicato nel rapporto, maggiore sarà il restringimento.





Lesono accessori impiegati in diversi ambiti, indispensabili soprattutto per chi è solito effettuare interventi di manutenzione all’impianto elettrico.Si tratta sostanzialmente direalizzati in materiale plastico estruso che, se sottoposti a riscaldamento, si restringono rapidamente, fino a raggiungere la misura desiderata: per tale ragione è molto importante verificare in precedenza quale siadesiderata per la guaina.I campi di applicazione diriguardano essenzialmente il settore elettrico, in cui esse si utilizzano per isolare cavi e fili. Il materiale morbido e flessibile con cui vengono realizzate permette di essere tagliato alla lunghezza desiderata con, mentre per ottenere ilsi utilizza di solito una pistola ad aria calda o un apposito forno. È molto importante verificare preventivamente la temperatura e accertarsi che corrisponda a quella richiesta dalle guaine, per evitarne il surriscaldamento., azienda leader nella distribuzione online di numerosi articoli, tra cui accessori, componenti elettrici ed elettronici, propone guaine di qualità, dei migliori marchi presenti sul mercato.Il tubo termorestringente rs components italia è un tipo di guaina termorestringente disponibile in diversi materiali e colori e con, in modo tale da potersi adattare perfettamente ad ogni diversa esigenza e necessità. È disponibile anche nella versione rivestita conche permette di essere fissata perfettamente a cavi elettrici e altri componenti.Nella scelta di una guaina termorestringente è molto importante avere sempre un’idea ben precisa sul, oltre ad accertarsi ovviamente, come già detto, dell’ottima qualità dei materiali.Infatti, utilizzando un prodotto di scarsa qualità o dalle caratteristiche non adatte si corre il rischio di dover rimettere mano all’impianto una seconda volta, con ulteriori perdite di tempo.L’applicazione di una guaina termorestringente è un’operazione. Oltre a coprire e isolare giunti elettrici e cavi, una guaina permette di ridurre la pressione sui cavi stessi oppure di raggrupparli per realizzare deiÈ opportuno optare per dellequando si ha la necessità di dover distinguere e identificare facilmente i diversi cavi elettrici, così come per proteggerli da umidità, abrasione e agenti esterni.Nella scelta della guaina ideale è determinante controllarein base al restringimento futuro, per ottenere il risultato migliore. Generalmente, la soluzione migliore è quella di scegliere una dimensione superiore alla destinazione di utilizzo, in modo tale che, una volta applicata e ristretta, la guaina risulti essere, in modo da poter garantire il massimo dell’efficienza e una lunga durata nel tempo.Per applicarla, è sufficiente farla scorrere sugli elementi da coprire quando non è si è ancora ridotta di misura, per poi utilizzare unaper restringerla e raggiungere l’aderenza desiderata.Le guaine termorestringenti di RS Components vengono fornite indi 5 / 10 metri o superiore. Per ogni diverso modello viene indicata la misura del diametro originale, il rapporto di restringimento e quella che sarà la misura finale dopo l’esposizione al calore.