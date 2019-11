Sabato a Sassari Wine&Life,l'evento dedicato al buon vino e alle eccellenze delle produzioni locali

I calici per l'assaggio dei vini saranno limitati, sino a esaurimento. Con un contributo minimo di 10 euro sarà previsto il bicchiere e 10 fisches degustazione.













Tutto pronto per Wine&Life, l'evento, organizzato dall'associazione di promozione sociale Ilion, con il patrocinio del Comune di Sassari, della Provincia di Sassari e della presidenza del Consiglio della Regione Sardegna, che sabato avrà il buon vino come protagonista. L'iniziativa prenderà il via nel pomeriggio, alle 15, con una conferenza al Palazzo della Provincia dedicata ai produttori, agli addetti ai lavori e a quanti hanno intrapreso o vorrebbero intraprendere a vario titolo una professione legata alla viticoltura. Proseguirà alle 18.30, all'ex mercato civico, con una degustazione di oltre 60 vini di circa 20 tra i migliori produttori della regione. Saranno inoltre presenti i rappresentanti delle eccellenze del territorio come liquori, distillati, conserve, marmellate, miele, dolci, salumi e formaggi. Ciascuno stand sarà affidato a un sommelier o esperto enologico, in affiancamento al personale dell'azienda che avrà il compito di presentare il prodotto da degustare.Parallelamente alla degustazione dei vini, nell'area centrale, ci sarà il food tasting: abbinamenti culinari specificatamente pensati per valorizzare i vini presentati. La preparazione e il servizio saranno curate da ristoratori di Sassari, che proporranno ai visitatori primi piatti, secondi, finger food a base di prodotti 100% locali.