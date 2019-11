Domani a Sassari un incontro organizzato da Emergency a favore della causa Kurda

All'evento aderiscono le associazioni: Actionaid, Alisso, Amerindia, Arci, MOS, NoiDonne, della Rete Diritti al Cuore.









"Viaggio in Kurdistan. Immagini, testimonianze, idee dalla terra dei Kurdi in lotta." E' il titolo dell'iniziativa che Anpi, Caritas, Cgil, Earth Gardeners, Emergency Sassari, Theatre en vol, hanno organizzato per domani 22 novembre, alle ore 17,30, nella Sala del Centenario, presso la Cgil di Sassari, in Largo Budapest, 9.L'iniziativa, che vedrà la partecipazione di Dolores Lai, studiosa di problemi mediorientali, e di Edoardo Lai, della Rete Kurdistan Sardegna, vuole essere un momento di riflessione e approfondimento su una regione e un popolo seriamente minacciati dalla guerra scatenata il 9 ottobre dalla Turchia di Erdogan con l’operazione “Sorgente di pace”, tramite bombardamenti aerei e l’ingresso di truppe e mezzi militari che hanno causato numerose vittime fra la popolazione civile e le milizie curde delle FSD (Forze Democratiche Siriane) e dell'YPG (Unità di protezione del popolo), distintesi in questi anni nella lotta ai terroristi dell'ISIS.Durante l'incontro verrà proiettato il documentario\reportage: "Siria: Rojava, la rivoluzione delle donne" della regista francese Mylène Sauloy realizzato per ARTE nella regione autonoma del Rojava, ribattezzata Federazione Democratica della Siria del Nord.Sarà possibile inoltre visitare la mostra: "Kurdistan: un territorio, un popolo, quattro stati" realizzata dall'associazione Earth Gardeners con la cartotecnica Ondulor.Infine si potrà contribuire alla campagna di raccolta fondi: "Una clinica per i profughi di Afrin", acquistando il libro: "Canti d'amore e di libertà del popolo kurdo", curato da Laura Schrader (End Edizioni, 2019) per la ricostruzione di una clinica sanitaria di base dei profughi, il cui giardino sarà dedicato alla memoria di Lorenzo Orsetti, volontario italiano ucciso dall’ISIS in Siria il 18 marzo 2019.