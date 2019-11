A Sassari la Torres vince in rimonta sul coriaceo Trastevere

Grande prestazione di carattere oggi al Vanni Sanna per gli undici di mister Mariotti. Partita subito in salita per i padroni di casa: Sordilli al 10° del primo tempo porta in vantaggio il Trastevere. La Torres non si disuniscie e cerca con convinzione il pareggio che arriva al 40° del primo tempo con Bianco che di testa ribadisce in rete una traversa su tiro di Milani. Nellaripresa è subito la squadra di casa a fare la partita, coronata al 56° dal raddoppio. Dagli undici metri segna Sartor trasformando il rigore guadagnato per il fallo subito da Bianco. A questo punto è il Trastevere a tentare la rimonta ma il risultato resta invariato: 2 a 1 per la Torres ed è festa sugli spalti. Continua così la marcia dei sassaresi bverso i piani alti della classifica del Girone G della serie D.