Il Sassari calcio Latte Dolce inanella la terza sconfitta consecutiva

Brutta sconfitta per la squadra di mister Udassi che inanella la terza sconfitta di seguito in campionato sul campo di un Tor Sapienza che torna alla vittoria dopo ben due mesi di astinenza. Basta un gol di Della Penna su punizione, quasi al termine del primo tempo (44°), per dare la vittoria a un Tor Sapienza relegato nella parte bassa della classifica. Nel secondo tempo, girandola di sostituzioni e i sassaresi provano a rimontare ma senza successo. Arriva ora a proposito la prossima gara fra le mura amiche contro un Cassino che segue a breve distanza in classifica. Sarà fondamentale il risultato per allontanare lo spettro di una crisi. Il campionato è lungo e tutto è ancora da decidere.





Classifica Serie D Girone G





Turris 31

Ostiamare 27

Sassari Latte Dolce 25

Trastevere 24

Torres 23

Aprilia, Cassino 21

Latina 20

Vis Artena,Muravera 18

Nuova Florida 15

Lanusei, Portici 13

Tor Sapienza, Arzachena 12

Budoni 11

Ladispoli 10

Anagni 6



RISULTATI



Anagni – Budoni 0-2

Latina – Vis Artena 1-1

Portici – Aprilia Racing Club 2-1

Torres – Trastevere 2-1

Lanusei – Turris 0-2

Arzachena – Team Nuova Florida 3-0

Muravera – Ladispoli 2-0

Cassino – Ostiamare 0-0

Pro Calcio Tor Sapienza – Sassari Latte Dolce 1-0