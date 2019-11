Riaperta la strada complanare della 131, traffico regolare in direzione Cagliari

+++AGGIORNAMENTO+++

I lavori fanno parte del piano di manutenzione di Anas in Sardegna che, nel solo 2019, ha visto l’apertura di 60 cantieri per investimenti complessivi pari a circa 80 milioni di euro entro la fine dell’anno. In particolare gli interventi sulla statale 131 “Carlo Felice” hanno l’obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza e funzionalità della più importante arterie stradali dell’Isola.









Proseguono gli importanti interventi di manutenzione sulla strada statale 131 “di Carlo Felice”, nel tratto sassarese, che coinvolgono il tratto che attraversa i territori comunali di Muros, Cargeghe e Codrongianos.Lungo la carreggiata nord (direzione Sassari) i lavori sono stati conclusi con la realizzazione della pavimentazione drenante ed il tracciamento della nuova segnaletica orizzontale. Lungo la carreggiata sud (direzione Cagliari) la stessa tipologia di interventi è fase di completamento nel tratto compreso tra lo svincolo di Muros/Cargeghe e quello di Saccargia.Nel tratto precedente, quello compreso tra il km 202,500 e lo svincolo di Muros/Cargeghe è invece in corso di esecuzione la rigenerazione dello strato di base necessario per il consolidamento della fondazione stradale.